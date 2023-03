Freek Vonk wil dat camerateam blijft filmen als hij ernstig gewond raakt

Freek Vonk heeft met zijn camerateam afgesproken dat ze moeten doorfilmen als hij tijdens de opnames van zijn programma's (ernstig) gewond raakt. De tv-bioloog wil dit ongeluk laten vastleggen, zodat zijn familie het op band heeft.

"Freek en ik hebben ooit afgesproken dat ik, als we met voldoende mensen zijn en er iets met Freek gebeurt, blijf draaien", vertelt cameraman Ivo Borkus in gesprek met Superguide. "'Draai dan in ieder geval door. Stel dat het misgaat, dan heeft mijn familie alles op band staan'", heeft Vonk tegen Borkus gezegd.

Dat gebeurde ook toen Vonk in 2017 tijdens opnames op de Bahama's werd gebeten door een haai. "Ik dacht meteen: wat kan ik nu toevoegen? We waren met genoeg mensen. Dus ik wist: draaien. Ja, dat is een heftige afspraak. Ik zou hetzelfde willen, ik kan me daar dus wel in vinden." De haai nam een grote hap uit Vonks rechterarm. Na tien dagen mocht de bioloog het ziekenhuis verlaten.

Drie maanden later keerde Vonk - zonder gevoel in zijn onderarm - terug naar het eiland waar hij was gebeten. De bioloog maakte daar een special waarin hij de kijker uitlegt dat haaien niet zo gevaarlijk zijn als wordt gedacht.