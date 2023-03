André Hazes is anderhalf jaar clean: 'Niet gedacht dat het zou lukken'

Delen via E-mail

André Hazes heeft anderhalf jaar geen drank of drugs meer aangeraakt. De volkszanger deelt dinsdagochtend in zijn Instagram Stories een foto van de munt die hij daarvoor heeft gekregen. De munt staat symbool voor achttien maanden clean zijn.

"Het leek me zo tof om te kunnen zeggen: 'Ik ben al anderhalf jaar clean en nuchter.' Ik had nooit gedacht dat ik zo'n mijlpaal zou kunnen halen. En dan ineens is het zo ver...", schrijft de 29-jarige Hazes bij de foto.