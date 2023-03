Golden Earring-oprichter George Kooymans: 'Gaat niet goed, maar is nog te doen'

Voormalig gitarist George Kooymans, die aan ALS lijdt, maakt het naar omstandigheden goed. Dat vertelt de medeoprichter van de Haagse rockband Golden Earring in een interview met de Volkskrant . Kooymans is in 2021 vanwege zijn ziekte gestopt met optreden. Wel gebruikt hij nog software om muziek te maken.

"Het gaat natuurlijk niet goed, maar het is nog wel te doen", zegt Kooymans tegen de krant. "Ik kan eten, drinken, lezen, tv-kijken."

Kooymans kreeg in 2021 de diagnose ALS, een progressieve ziekte waarbij zenuwen afsterven en spieren zwakker worden. Onder meer eten, praten en ademhalen gaat daardoor steeds moeilijker.

Lopen gaat volgens de 75-jarige Kooymans dan ook niet meer zo goed. "Dat moet met een rollator. Ik moet oppassen dat ik niet val. Dingen oppakken is lastig", vertelt hij.

"Mijn hoofd wil nog snel, maar ik word in alles trager. En het wordt niet meer beter." Ook gitaar spelen lukt niet meer.

Vrijdag komt afscheidsalbum van Vreemde Kostgangers uit

Kooymans zat samen met de 78-jarige Boudewijn de Groot en Henny Vrienten ook in de band Vreemde Kostgangers. Vrienten overleed vorig jaar aan de gevolgen van longkanker.

Vrijdag verschijnt hun afscheidsalbum Mist. Na Vrientens diagnose, die een half jaar na die van Kooymans gesteld was, kregen de muzikanten haast. "Omdat we wisten dat er weinig tijd was."

Kooymans: "Henny wilde heel graag dat het laatste album er zou komen. Na de twee Kostgangers-albums uit 2017 zijn we los van elkaar blijven schrijven: er lagen liedjes en ideeën. Ik heb in 2020 en 2021 alles ingezongen en -gespeeld, toen dat nog ging." Op het album staat de laatste gitaarsolo van Kooymans.

'Ik zou het niet anders doen'

Jan Rot en Thé Lau, die aan het album hebben meegeschreven, zijn inmiddels ook overleden. Lau had kanker en wist dat hij niet meer beter zou worden. Hij stuurde Kooymans daarom in 2014 al de tekst De liefde kent geen tijd.

"Ik heb met mezelf gestreden, nu ben ik met mezelf verzoend. Ik kijk haast nooit naar het verleden, nu is nu en toen was toen. Als ik wist waar alles heen ging, ik zou het niet anders doen."