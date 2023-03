Pernille La Lau verbreekt relatie: 'Terug naar dierbare vriendschap'

De presentatrice, die in augustus 2021 voor het eerst een foto met haar vriend deelde, noemt de relatiebreuk een realistische keuze van beide kanten. "De afgelopen zes maanden konden we niet bij elkaar zijn door werk, maar bovenal door familieomstandigheden die alle aandacht nodig hebben", schrijft ze. Daarmee doelt La Lau op onder meer de zorg voor haar vader, die aan alzheimer lijdt.

De breuk is geen definitief afscheid voor de presentatrice. "We waren vrienden en werden meer samen. Dat was een supermooie tijd. Nu gaan we terug naar die dierbare vriendschap en we blijven waarderen wat we elkaar hebben gegeven en geven."