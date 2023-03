André Hazes geniet meer van optreden nu hij geen alcohol of drugs gebruikt

André Hazes heeft "misschien wel" voor het eerst in zijn leven echt genoten van optreden. De zanger maakte vrijdagavond zijn comeback op het podium tijdens Holland Zingt Hazes en deed dat zonder drugs of alcohol.

Het was voor het eerst in jaren dat de zanger op het podium stond: in september 2021 kondigde hij aan te stoppen met optreden vanwege "burn-out achtige klachten". Later bevestigde hij dat hij kampte met problemen met alcohol en drugs.