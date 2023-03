William Spaaij 'verguld van geluk' vanwege komst eerste kindje

Musicalster William Spaaij wordt voor de eerste keer vader. Hij en zijn partner Liza Kollau verwachten later dit jaar een kindje.

De twee zijn "in de zevende hemel" en "verguld van geluk", staat in een bericht op Instagram .

"Alle clichés zijn waar want het is echt een wonder om te zien hoe de natuur elk vingertje, elk voetje, elk minidetail tot in de perfectie maakt. Lief kleintje, we kunnen niet wachten om je te ontmoeten en je te overladen met liefde!"