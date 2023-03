Married At First Sight-koppel Maarten en Richelle zet punt achter huwelijk

Married At First Sight-deelnemers Maarten en Richelle hebben een punt achter hun huwelijk gezet. De twee kozen in de woensdag uitgezonden finale nog voor elkaar, maar zijn inmiddels uit elkaar.

Het was Richelle die besloot een punt achter hun huwelijk te zetten, vertellen de twee aan RTL Boulevard.

"We hebben een hele hectische tijd gehad. Mijn gevoel was ontzettend goed, ik was echt wel verliefd op Richelle. Maar het gevoel is niet gekomen bij Richelle. De verliefdheid was er niet", zegt Maarten.

Richelle had tijdens de finale al twijfels. "Ik had een klein beetje een twijfelmoment op het moment dat ik moest gaan beslissen, maar ik vond het echt leuk genoeg. We hadden zoveel raakvlakken en het voelde ook wel vertrouwd, dus ik vond het zonde om nu te stoppen. Ik wilde onderzoeken of er meer zou zijn." Die gevoelens had Richelle niet.