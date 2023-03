Cara Delevingne nuchter sinds paparazzibeelden waarop ze onder invloed was

Cara Delevingne gaat sinds kort nuchter door het leven. Het model besloot eind vorig jaar naar een afkickkliniek te gaan nadat paparazzibeelden waarop ze onder invloed van drugs was de wereld waren overgegaan. De actrice zegt tegen Vogue dat de beelden een "realitycheck" voor haar waren.

Op de beelden is Delevingne te zien terwijl ze zich vreemd gedraagt op een vliegveld. De foto's werden gemaakt nadat ze was teruggekomen van het Amerikaanse festival Burning Man.

Delevingne voelt "overweldigende schaamte" bij het zien van een video van het incident. "Ik had niet geslapen en was niet in orde. Soms heb je een realitycheck nodig en ergens ben ik dankbaar voor die beelden", legt ze uit.

De actrice vertelt dat haar vrienden haar al langer wilden helpen. "Ze hadden al eens interventies bij me geprobeerd, maar ik was er niet klaar voor. Dat was het probleem." Delevingne beschrijft hoe haar vrienden, die ze sinds haar dertiende kent, langskwamen en ze samen huilden. "Dit keer was ik wel echt klaar om geholpen te worden."

Delevingne meldde zich bij een afkickkliniek en ging in therapie. "Ik had al drie jaar geen psycholoog meer gezien. Ik duwde iedereen om me heen weg. Daardoor zag ik in hoe slecht het met me ging." Ze zegt zich te beseffen dat ze nooit volledig zal genezen. "Maar daar kan ik mee leven en dat is het verschil."