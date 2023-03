Emma Heesters breekt met Wesley Hoedt: 'Fijne Internationale Vrouwendag'

Delen via E-mail

"Fijne In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag", begint de 27-jarige Heesters haar bericht. "We proosten op alle sterke vrouwen en mannen!"

"Dat gezegd hebbende, wil ik jullie ook laten weten dat Wesley en ik niet langer een relatie hebben", gaat de Beste Zangers-deelneemster verder. "Mijn hart ligt in duizend stukken, maar ik zal de geweldige tijd en ervaringen die ik met hem heb gedeeld nooit vergeten."

Hoedt was sinds 2020 de vriend van Heesters. Ze woonden in België, omdat de voetballer daar tot voor kort speelde. Vorig jaar gingen er nog geruchten rond dat de zesvoudig international van het Nederlands elftal de zangeres had bedrogen. Ook werd toen gezegd dat de twee relatieproblemen hadden.