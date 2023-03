Getuigenverhoor in zaak Danny de Munk toch achter gesloten deuren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De vrouw die zegt te zijn verkracht door Danny de Munk, wordt toch achter gesloten deuren verhoord. Het verhoren van getuigen in de zaak van de 53-jarige zanger zou eigenlijk openbaar zijn, maar daar wordt nu van afgeweken. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank van Amsterdam na berichtgeving van Shownieuws

In november werd bekend dat De Munk wegens gebrek aan bewijs niet zal worden vervolgd. Hij besloot de zaak die hij had aangespannen om het vermeende slachtoffer in het openbaar te horen wél door te zetten. De zanger wordt op 16 maart ook gehoord.