Zangeres FKA twigs is Britse media voor en maakt zelf relatie openbaar

"Ik word mijn hele carrière al achtervolgd om wie ik aan het daten ben, dus deze keer neem ik het heft in eigen handen", schrijft de zangeres. "Zijn naam is Jordan Hemingway, een mooie artiest wiens hart mijn geloof in de liefde heeft hersteld."

De zangeres, die eigenlijk Tahliah Barnett heet, had tot vorig jaar een relatie met The 1975-zanger Matty Healy. Van 2014 tot 2017 was ze samen met acteur Robert Pattinson. Daarna had ze een relatie met acteur Shia LaBeouf. In 2020 klaagde ze hem aan wegens seksueel misbruik. De zaak komt naar verwachting eind dit jaar voor de rechter.