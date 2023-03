Gerard Joling gaat minder optreden: 'Ben altijd maar doorgegaan'

Gerard Joling heeft meer behoefte aan vrije tijd. De 62-jarige zanger en presentator bekijkt een stuk kritischer welke klussen hij aanneemt.

De artiest besefte na de dood van zijn moeder dat hij meer tijd voor zichzelf nodig heeft. "Dat heeft er toch wel enorm bij me ingehakt, nog meer dan ik had kunnen denken", vertelt Joling aan De Telegraaf. "Het heeft een vol jaar geduurd voor het besef er was dat ik haar nooit meer even zou kunnen bellen."

Jolings carrière is inmiddels al zo'n veertig jaar bezig en daarom wil hij nu wat meer rust nemen. "Het zal niemand verbazen als ik zeg dat ik niet meer voor het geld elke avond naar Zaltbommel hoef te rijden en dan nog door naar Arnhem."

Daarom kiest hij zorgvuldiger uit welke optredens en klussen hij wél doet. "Het bevalt me ontzettend goed om eens een week lekker niks te doen. Dat is bijna nieuw in mijn leven, weet je dat? Ik heb altijd gewerkt, ben altijd maar doorgegaan."