Andrew Tate zit in de gevangenis, maar blijft twitteren: hoe kan dat?

De voormalige kickbokser en controversiële influencer Andrew Tate is vorig jaar gearresteerd in Roemenië, samen met zijn broer Tristan. De broers worden verdacht van onder meer mensenhandel en verkrachting. Maar er verschijnen nog steeds nieuwe tweets van de twee. Hun advocaat geeft antwoord op de vraag hoe dat mogelijk is.

Andrew en Tristan werden in december gearresteerd op verdenking van mensenhandel en verkrachting. De twee zitten sindsdien opgesloten in een Roemeense gevangenis. Maar 'Top G', zoals Andrew door zijn volgers wordt genoemd, en zijn broer communiceren nog steeds met hun fans via sociale media.

Zo sprak het Twitter-account van Andrew afgelopen weekend nog het gerucht tegen dat hij longkanker heeft. Dit gerucht ontstond nadat medische gegevens van Andrew lekten, waaruit bleek dat er iets zorgwekkends op zijn longen te zien was. Zijn manager verklaarde dat hij voor een behandeling naar Dubai moet. Op Twitter zegt Andrew dat het slechts om een litteken gaat en dat hij verder kerngezond is.

Advocaat Tina Glandian laat weten dat de broers niet zelf met de telefoon in de hand zitten. "De broers hebben geen toegang tot Twitter of sociale media. Ze zitten in een gevangeniscel met minimale toegang tot telefoongesprekken die allemaal worden opgenomen. Ze hebben geen toegang tot sociale media, dus ze plaatsen niets zelf", vertelt Glandian in de PBD Podcast.

Sartorial Shooter, een influencer die zichzelf omschrijft als een vriend van de Tate-broers, zegt dat Andrew zijn team via zijn advocaat instructies geeft over wat ze op sociale media moeten plaatsen. "Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat het zo gaat", laat hij weten aan Insider.

Wie precies achter de knoppen zit en de meerdere tweets per dag de wereld in stuurt, is dus niet duidelijk.

