Deze koppels uit Married At First Sight zijn na de opnames toch uit elkaar

De grote vraag na elk seizoen Married At First Sight: wie zijn nog samen? De laatste aflevering van dit seizoen was deze week te zien op Videoland. NU.nl zet op een rij welke stellen sinds de opnames van een paar maanden geleden nog steeds gelukkig zijn en wie inmiddels afscheid van elkaar hebben genomen.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

François en Wilfred

Al bij de eerste blikken van François en Wilfred was er chemie. Dat bleef zo op de huwelijksreis naar Sint-Maarten en er leek al sprake te zijn van voorzichtig rondfladderende vlinders. Veel kijkers wisten het zeker: dit wordt een van de succeskoppels van het seizoen.

Toch liep hun beginnende relatie stuk. François zei dat hij nog geen verliefdheid voelde, terwijl Wilfred wél vlinders had. Daardoor trok François aan de rem. Hoewel ze veel dezelfde interesses hebben en het samen heel goed kunnen vinden, hebben ze besloten dat hun wegen hier scheiden. Wilfred weet niet of hij vrienden wil blijven, omdat hij het moeilijk heeft met de breuk. François staat hier wel voor open. Hij heeft inmiddels een nieuwe liefde.

Wilfred en François. Foto: RTL

Loes en Wichian

Niet alleen de kijkers, maar ook de experts van het programma vonden Loes en Wichian het lastigst te peilen. Vooral Loes zorgde voor veel verwarring. Tijdens de samenwoonperiode besloot ze op het laatste moment toch thuis te slapen in plaats van bij haar echtgenoot. En toen het koppelweekend plaatsvond, ging Loes ook al snel naar huis. Ze voelde zich niet lekker, maar er waren ook vermoedens dat ze toch niet zo gelukkig was in haar kersverse huwelijk.

Tijdens het slotgesprek blijkt het toch anders te zitten: Loes is net zo gek op Wichian als hij op haar. Maar een paar maanden later blijkt dat de vriendschap niet is uitgegroeid tot een relatie. De twee blijven wel goed bevriend.

Wichian en Loes. Foto: RTL

Paula en Remco

Waar andere deelnemers voor het altaar gelijk een klik hadden, was dat voor Paula en Remco anders. Tijdens hun huwelijksreis veranderde dit gevoel niet. Sterker nog, ze kwamen daar tot de conclusie dat er geen match was. De samenwoonperiode sloegen de twee daarom over, hoewel ze nog wel een middag bij elkaar op visite gingen. Maar ook toen werd duidelijk: dit krijgt geen happy end.

Het is dan ook geen verrassing dat Paula en Remco hun ringen na het eindgesprek op tafel legden. Ze gunnen elkaar het beste en er is geen ruzie, maar getrouwd blijven ze niet.

Remco en Paula. Foto: RTL

Patricia en Stephan

Toen kandidaten Martijn en Nicole vroegtijdig met hun deelname stopten omdat de twee niet meer door één deur konden, stond presentator Carlo Boszhard al snel op de stoep bij Patricia en Stephan. Halsoverkop werd er voor de 'extra' kandidaten een bruiloft geregeld. Een feest was er niet en direct na de ceremonie stapten ze in het vliegtuig naar Spanje voor een huwelijksreis.

De kijker zag al snel dat er chemie was tussen Patricia en Stephan. Vooral Stephan leek behoorlijk onder de indruk van zijn nieuwe echtgenote en voelde vlinders. Patricia vertelde dat ze Stephan heel graag mag, maar "dat ze niet op hem was afgestapt in de kroeg".

Toch gooide ze niet gelijk de handdoek in de ring. Tijdens het eindgesprek geeft ze aan getrouwd te willen blijven. Maar inmiddels blijkt het verhaal een minder vrolijk eind te kennen: Patricia en Stephan zijn gescheiden. Ook bij de Brabantse groeide het gevoel niet. Wel blijven ze - net als Loes en Wichian - goede vrienden. Ze zien elkaar nog regelmatig.

Patricia en Stephan. Foto: RTL

Cathelijne en Laura

Al snel na hun jawoord lieten de nuchtere Cathelijne en Laura weten dat ze elkaar wel zien zitten. Ze hebben veel dezelfde interesses, vinden elkaar aantrekkelijk en vormden al snel een eenheid.

Dat gevoel werd alleen maar sterker tijdens de huwelijksreis, maar vooral tijdens het samenwonen. Cathelijne onthulde tijdens het eindgesprek dat de vonk eigenlijk toen pas écht oversloeg. Zonder camera's konden ze elkaar pas echt goed leren kennen. De twee zijn verliefd en blijven, tot niemands verrassing, getrouwd. Ook een paar maanden na de opnames zijn ze nog erg verliefd.

Cathelijne en Laura. Foto: RTL

Richelle en Maarten

Ook Richelle en Maarten waren al vanaf het eerste moment een succesverhaal. Maarten was al wat sneller met het uiten van zijn gevoel en vertelde dat hij verliefd begon te worden. Richelle bleef wat gereserveerder, maar zei ook dat ze haar nieuwe echtgenoot heel erg leuk vindt.

Er wordt zelfs al gesproken over een gezamenlijke kinderwens. De enige hobbel op de weg lijkt de afstand tussen de twee: Maarten woont in het oosten van het land, Richelle in het zuiden van Gelderland. "Laten we eerst onderzoeken of het verder zo blijft", zei Maarten.

Dat onderzoek heeft niet goed uitgepakt. Net als een paar van haar 'MAFS-collega's' werd Richelle niet verliefd. En dus hebben ze hun trouwringen weer ingeleverd.