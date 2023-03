Vrouw Bruce Willis roept paparazzi op niet meer te schreeuwen naar zieke acteur

De vrouw van Bruce Willis wil dat paparazzi haar man niet langer lastigvallen. Ze roept fotografen op de acteur niet meer te benaderen. Ze hoopt dat haar man, bij wie onlangs frontotemporale dementie werd vastgesteld, de rust krijgt die hij verdient.

"Deze is voor de fotografen en de cameramensen die proberen exclusieve beelden van mijn echtgenoot te maken als hij buiten is: houd afstand", schrijft Emma Heming Willis op Instagram. "Ik weet dat het jullie werk is, maar misschien moeten jullie gewoon even afstand houden."