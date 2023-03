Chris Rock over Oscars-klap van Will Smith: 'Het doet nog steeds pijn'

Chris Rock heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over de klap die hij vorig jaar tijdens de Oscars kreeg van Will Smith. De komiek maakte in een live comedyspecial op Netflix duidelijk dat de klap pijn deed.

"Je weet wat mensen zeggen. Ze zeggen: woorden doen pijn", stelde Rock. "Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, is nooit in het gezicht geslagen."

Ook zei de komiek dat mensen hem vaak vragen of de klap pijn deed. "Het doet nog steeds pijn! Ik heb sindsdien het nummer Summertime in mijn hoofd", grapte hij, verwijzend naar de gelijknamige hit van Smith uit 1991.

Will Smith niet welkom bij de Oscars

Smith stormde vorig jaar het podium van de Oscars op toen Rock een grap maakte over het haar van zijn vrouw Jada Pinkett Smith, die lijdt aan de haarziekte alopecia. Smith bood na afloop zijn excuses aan. Hij is de komende jaren niet welkom bij de Oscars.

Aan het begin van zijn nieuwe show verwees Rock naar de klap door te zeggen dat hij zijn voorstelling wilde doen "zonder iemand te beledigen". "Omdat je nooit weet wie er getriggerd kan worden."

Rock maakte tijdens de show meerdere opmerkingen over mensen die zichzelf slachtoffer noemen en aandacht zoeken. "Ik ben geen slachtoffer. Je zult me nooit zien huilen bij Oprah. Gaat niet gebeuren. Ik ving de klap op zoals bokser Manny Pacquiao. Deed het pijn? Ja, klootzak, het deed pijn."