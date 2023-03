Billie Eilish verwijdert alle socialemedia-apps van haar telefoon

Billie Eilish heeft alle socialemedia-apps van haar telefoon verwijderd. De zangeres wil niet meer worden geconfronteerd met beelden van zichzelf of leugens die online worden verspreid. Dat vertelde ze donderdag in een podcast aan Conan O'Brien.

Eilish legt uit dat het geen gemakkelijke keuze is geweest. Het internet was namelijk een belangrijk onderdeel van haar jeugd. "Ik was gelukkig geen iPad-baby", zei ze. "Maar ik heb het gevoel dat ik in de perfecte tijd van het internet ben opgegroeid."

Een ander negatief punt van sociale media is voor Eilish dat ze er te goedgelovig voor is. "Ik geloof alles wat ik op het internet lees. Ik weet dat dat stom is en dat ik dat niet moet doen, omdat ik weet dat het allemaal niet waar is. Bijna niets is waar."