Tony Junior is weer single: 'Hebben besloten onze eigen weg te gaan'

Tony Junior is weer vrijgezel. De dj schrijft in zijn Instagram Stories dat zijn relatie met Marjolijn is gestrand.

"We hebben recentelijk besloten onze relatie te beëindigen", schrijft Tony Junior. "We zijn nog steeds vrienden en hebben een fantastische tijd samen gehad, maar we hebben besloten onze eigen weg te gaan."

De 33-jarige dj maakte zijn relatie met Marjolijn zo'n drie maanden geleden openbaar met een post op Instagram. Bij een reeks foto's met haar schreef hij toen: "Ik heb haar gevonden." Een maand geleden zette hij Marjolijn nog eens in het zonnetje met een fotoreeks op haar verjaardag.