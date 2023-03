Kalvijn trouwt volgend jaar met zijn verloofde Nina Warink

Delen via E-mail

Presentator Kalvijn en zijn verloofde Nina Warink willen volgend jaar trouwen. Het YouTube-koppel heeft onlangs een datum geprikt voor de bruiloft, zo laat Warink in haar Instagram Stories weten.

"Ja, we hebben al een datum (volgend jaar)", schrijft de 26-jarige YouTuber en kookboekenauteur, nadat een van haar volgers heeft gevraagd hoe het met de voorbereidingen gaat. Er is ook al een locatie. "Maar die houden we voor onszelf en de gasten natuurlijk", vervolgt ze.