Travis Scott wordt beschuldigd van mishandeling geluidsman in club

Travis Scott wordt ervan beschuldigd dat hij een geluidsman heeft mishandeld in een club in New York. De rapper is nog niet officieel als verdachte aangemerkt, maar heeft wel via zijn advocaat laten weten dat hij meewerkt met de politie, meldt CNN

Het incident zou woensdagochtend hebben plaatsgevonden. Scott zou de man een klap hebben uitgedeeld, maar ook voor een bedrag van 12.000 dollar (ruim 11.200 euro) aan apparatuur hebben gesloopt.

Er is geen aangifte gedaan en Scott is door de politie ook nog niet officieel aangemerkt als verdachte in de zaak. De politie moest in de nacht van dinsdag op woensdag in actie komen omdat een ruzie tussen twee mannen gewelddadig zou zijn geworden.

Volgens de advocaat van Scott berust het allemaal op een misverstand. "We werken samen met de club en de politie om de situatie op te lossen en het verhaal recht te zetten. We hebben er vertrouwen in dat de naam van onze cliënt wordt gezuiverd."