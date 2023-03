Wetenschapsjournalist Diederik Jekel en vriendin Eline verwachten een kind

Delen via E-mail

Jekel kreeg het nieuws 22 weken geleden te horen en noemt het "geweldig ontroerend, mooi en fijn". Het is niet de eerste zwangerschap van zijn verloofde. Ze kreeg een half jaar geleden een miskraam.

De 38-jarige Jekel schrijft nu dat "dit soort posts" na een miskraam "extra verdrietig kunnen maken". Daarom laat hij Eline, met wie hij sinds begin 2021 een relatie heeft, in het bijschrift aan het woord. Zij wilde het nieuws van de miskraam namelijk graag als eerste delen.

"Omdat ik maar al te goed weet hoe hard ons blije nieuws bij iemand anders aan kan komen. Daarom wil ik graag benadrukken dat als dat voor jou zo is, ik weet hoe je je voelt en alleen maar liefde en begrip voor je heb."

Jekel kan de bewegingen van het kindje inmiddels voelen als hij zijn hand op de buik van Eline legt. "En dat is iets waar ik niet genoeg van kan krijgen. Wat ben ik trots op Eline, hoe goed ze nu al voor onze kleine zorgt."

Jekel doet daarom een oproep aan alle partners van zwangeren: "Dat huishouden en al het andere wat je in huis kan overnemen: ga daarvoor! Help hiermee. Wij hebben het echt op alle mogelijke manieren onevenredig veel makkelijker dan onze partners. Biologie is soms heel oneerlijk."