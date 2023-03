Shakira over vrijgezellenbestaan: 'Geen man nodig om me compleet te voelen'

Shakira heeft geen partner nodig in haar leven. De 46-jarige zangeres dacht eerst dat een vrouw een man nodig had, maar realiseert zich nu dat ze het prima alleen redt. De Colombiaanse zangeres brak in 2022 met Gerard Piqué, met wie ze elf jaar een relatie had.

Shakira zegt in een interview met de Mexicaanse omroep Canal Estrellas dat ze sinds haar breuk met de oud-voetballer, met wie ze twee zonen deelt, meer zelfvertrouwen heeft. "Als een vrouw tegenslag in het leven heeft, wordt ze sterker."

"Ik had nooit gedacht dat ik zo sterk kon zijn. Ik dacht altijd dat ik heel gevoelig was." Ze zegt dat ze "sterker dan een leeuwin" is geworden voor Sasha (7) en Milan (10), voor wie ze een voorbeeld wil zijn.

Volgens Shakira lukte dat door de pijnlijke relatiebreuk te accepteren. Vorig jaar vertelde ze nog dat ze het erg moeilijk had met de scheiding. De Colombiaanse zegt dat ze altijd emotioneel afhankelijk was van de mannen om haar heen. "Ik was dol op het idee van verliefd zijn. Maar nu zie ik het van de andere kant. Ik heb genoeg aan mezelf."