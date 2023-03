Sylvia Geersen nog steeds getrouwd met ex: 'Wil echt van hem af'

Hoewel Sylvia Geersen en haar Mexicaanse ex al jaren uit elkaar zijn, is de scheiding nog altijd niet rond. Daar komt volgens het 37-jarige model binnenkort verandering in, vertelt ze in Beau Monde.

De reden waarom het zo lang duurt, is volgens Geersen omdat ze in Mexico getrouwd zijn. "Een corrupt land - we zijn nooit getrouwd voor de Nederlandse wet. Je kunt formulieren en mails sturen wat je wil, maar je krijgt geen reactie."

Geersen, die te zien is in De Bachelorette, is nu bezig de scheiding "eenzijdig" te laten doorgaan. "Als het goed is, ben ik over een paar maanden gescheiden. Ik wil echt van hem af. Absurd hè, zes jaar later en hij wil me nog steeds terug. Heb ik toch een goede indruk achtergelaten bij die gek!"

De relatie met haar ex was "te turbulent, te chaotisch". Geersen wil nu graag een man die haar met "respect" behandelt. "Maar ook een sterke man, een échte man die me op mijn plek kan zetten. Ik heb dat nodig, want ik neig weleens door te draven. Noem het ouderwets, maar ik wil een man voor wie ik ontzag voel."