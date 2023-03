Mad Men-collega's Jon Hamm en Anna Osceola zijn verloofd

Acteur Jon Hamm en actrice Anna Osceola zijn verloofd, meldt het Amerikaanse tijdschrift People . Het stel is ruim twee jaar samen.

De 51-jarige Hamm en de 34-jarige Osceola leerden elkaar in 2015 kennen op de set van Mad Men, toen de acteur nog samen was met actrice Jennifer Westfeldt. In 2020 kregen Hamm en Osceola een relatie.

Osceola speelde een klein rolletje in de laatste aflevering van de populaire dramaserie. Vorig jaar was het stel weer samen te zien. Dit keer in de comedy Confess, Fletch.