Mascha Feoktistova met eigen man op datingsite: 'Hele heisa over gemaakt'

Mascha Feoktistova is verbaasd over de online kritiek die ze krijgt na een van haar vlogs. Daarin liet de YouTuber zien dat zij en haar man beiden actief zijn op een datingsite. "Er wordt een hele heisa over gemaakt", zegt ze in een recente video.

"Het is niet een thema waar we het veel over hebben", vertelt Feoktistova over haar liefdesleven. "We zijn er intens discreet in. Mensen kunnen er echt raar over doen."

Zo kreeg Feoktistova de vraag waar haar dochtertje was terwijl ze op de datingsite zat. "Dat vond ik zo raar. Je vraagt toch ook niet aan anderen: 'Als jullie intiem zijn, wat doet jullie kind?' Laat iedereen lekker zijn ding doen."