'Modern marriage' van Sylvie Meis is geklapt: is afstand de boosdoener geweest?

Sylvie Meis is weer vrijgezel. Zondag werd bekend dat de presentatrice en haar echtgenoot Niclas Castello na 2,5 jaar uit elkaar gaan. Haar huwelijk met de 44-jarige kunstenaar was geen traditionele relatie: de twee woonden namelijk niet in hetzelfde land.

Het liefdesleven van Meis houdt de roddelpers altijd druk bezig. Als de presentatrice in de zomer van 2019 zoenend wordt gefotografeerd met een onbekende man, staan alle bladen vol met paparazzifoto's. Al snel wordt ontdekt met wie Meis zo romantisch op de foto staat: het is de Duitse kunstenaar Castello.

Een paar weken later bevestigt Meis in gesprek met het tijdschrift Grazia dat ze inderdaad verliefd is. "Ik ben heel gelukkig", zegt de presentatrice. "I'm walking on sunshine. Ik denk dat de foto's wel voor zich spreken." In een interview met Jeroen van der Boom is Meis in 2020 lovend over haar nieuwe vriend. "Hij heeft een rustige aard en hij is respectvol. Hij heeft echt mijn hart veroverd. Toen ik hem ontmoette kon ik me gelijk een leven met hem voorstellen."

Die ontmoeting vindt plaats op een bruiloft in Venetië, volgens Meis "een magische avond". Maar hoewel Meis in Duitsland heel bekend is, herkent Castello haar niet. "Tot op de dag van vandaag zegt hij: 'Als ik had geweten wie je was en wat je allemaal hebt gedaan en bereikt in je leven, dan had ik nooit zo zelfbewust naast je gezeten'", vertelt de presentatrice later in gesprek met Grazia.

Castello heeft zelf ook flink naam gemaakt. De kunstenaar is vooral bekend van zijn The Kiss-beelden: sculpturen van monden in allerlei verschillende kleuren en materialen. De kunst van Castello is ook populair bij beroemdheden. Zo zouden Beyoncé, JAY-Z en Arnold Schwarzenegger tot zijn klantenkring behoren.

Meis verlooft zich al snel

Het koppel laat er geen gras over groeien. Eind oktober 2019 wordt bevestigd dat Meis en Castello verloofd zijn, drie maanden nadat ze hun relatie hebben geopenbaard. De presentatrice houdt haar lippen stijf op elkaar als haar naar details rond het geplande huwelijk wordt gevraagd. Het enige wat ze wil delen is de locatie van het feest: het buitenland. En dan niet in Duitsland of Nederland, waar Meis werkt en woont.

Het idee is om in de lente van 2020 te trouwen, maar daar steekt corona een stokje voor. Op 19 september 2020 is het dan 'eindelijk' zover: Meis en Castello treden in Florence in het huwelijk. De presentatrice wordt door haar broer naar het altaar begeleid en haar zoon Damián, die Meis kreeg met Rafael van der Vaart, geeft haar weg.

De ring zit om haar vinger, maar verder verandert er weinig, verklapt Meis later in een podcast. Haar achternaam verandert ze namelijk niet in Castello. "Ik ben trots op wat ik gedaan heb. Ik ben Sylvie Meis en zal dan ook nooit meer een andere naam aannemen." Dat is anders dan tijdens haar huwelijk met Van der Vaart, wiens naam ze wél aannam.

Sylvie Meis en Niclas Castello worden regelmatig door de paparazzi op de foto gezet. Foto: BrunoPress

Meis en Castello wonen niet in hetzelfde land

Hoewel het stel inmiddels getrouwd is, zien we ze niet vaak samen. Wel op paparazzifoto's, waar het stel vaak knuffelend en op zonnige locaties te zien is. Pas in februari 2022 bezoeken ze voor het eerst samen een publiek evenement. Meis woont dan de onthulling bij van een kunstwerk dat Castello heeft gemaakt.

Bovendien zijn ze eigenlijk weinig in elkaars nabijheid. In gesprek met YouTuber Robbert Rodenburg zegt Meis dat ze niet samenwoont met haar man. Ze wonen zelfs in een ander land: Meis in Duitsland en Castello in Zwitserland. "Wij hebben een soort van modern marriage waarbij we allebei hard aan het werk zijn en elkaar meestal zien in het weekend en op vakantie." Ze spreken elkaar dus voornamelijk via (video)bellen.