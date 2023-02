P!NK teleurgesteld dat media blijven terugkomen op ruzie met Christina Aguilera

Zangeres P!NK is verdrietig en "teleurgesteld in de media". De 43-jarige Amerikaanse artieste vindt het jammer dat de media weinig aandacht besteden aan haar nieuwe muziek en focussen op haar uitspraken over collega's als Christina Aguilera.

"Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid ook een beetje bij mij. Ik kan niet liegen en ben vaak te loslippig. Maar feit is dat het bij vrouwelijke artiesten nooit over de muziek kan gaan", schrijft de zangeres op Instagram.

"Ik heb samen met anderen een prachtig album gemaakt. En het enige waar ze een vraag over stellen, is over een stomme ruzie die ik jaren geleden had."

Hiermee doelt P!NK op een ruzie met zangeres Christina Aguilera. P!NK vertelde onlangs in een radioprogramma dat ze ruim twintig jaar geleden bij de opnames voor de videoclip van Lady Marmalade bijna met Aguilera had gevochten. Tot ongenoegen van de artieste gingen veel andere media hier in interviews op in.

"Voor iedere één of twee vrouwen met wie ik problemen heb gehad, zijn er honderden die ik heb gecomplimenteerd en gesteund. Maar daar praten we niet over."