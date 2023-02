Nicolette van Dam scheurt kruisband en meniscus tijdens wintersport

"Nou, dit is wel even een tegenvallertje", schrijft Van Dam bij een foto van zichzelf in een rolstoel en een foto van haar behandelde been. "Gescheurde voorste kruisband en meniscus. Skiën ging hartstikke lekker. Waren zo aan het genieten. Pech toen we de skilift uitgingen en ik bleef hangen in de ski's van de kinderen."