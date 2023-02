Paris Hilton vertelde familie pas na geboorte zoon dat ze moeder is geworden

Paris Hilton heeft haar familie pas een week na de geboorte van haar zoon Phoenix laten weten dat ze moeder is geworden. Dat vertelt de 42-jarige realityster in haar podcast This is Paris.

Hilton wilde de geboorte van haar zoon, die via een draagmoeder ter wereld is gekomen, nog even geheim houden. "Zelfs mijn moeder, zussen en beste vriendin wisten niet van zijn bestaan tot hij een week oud was. Mijn leven is altijd zo openbaar geweest en ik heb nooit iets gehad dat alleen van mij was."

De influencer en haar echtgenoot Carter Reum wilden het hun families graag vertellen, maar vonden dat toch wel spannend. "Want als je het iemand vertelt, dan vertellen zij het aan iemand en ineens staat het op TMZ of Page Six." Daarom besloot het stel de komst van Phoenix nog even voor zichzelf te houden.

De 42-jarige Hilton vertelde vorige week aan Glamour dat ze een draagmoeder inschakelde om Phoenix ter wereld te brengen. Op advies van vriendin Kim Kardashian liet de realityster haar eitjes invriezen. Volgens Hilton heeft haar leeftijd niets met dat besluit te maken, wél haar angst om te bevallen.