Sylvie Meis en Niclas Castello kondigen scheiding aan: 'Met pijn in het hart'

Sylvia Meis en Niclas Castello gaan na een huwelijk van 2,5 jaar scheiden. Dat bevestigen de 44-jarige presentatrice en de even oude kunstenaar "met pijn in het hart" aan de Duitse krant Bild . "We moeten erkennen dat onze levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen."

Meis en Castello waren sinds de zomer van 2019 samen. Ze trouwden in september 2020 tijdens een vierdaagse ceremonie in Italië.

Volgens Bild brachten Meis en Castello samen de jaarwisseling op de Malediven door, maar zijn ze daarna niet meer samen in het openbaar gezien. De twee zouden al langer apart van elkaar wonen, maar wel goed contact onderhouden. Meis woont in Duitsland en Castello in Zwitserland.