Eva Jinek wordt voor de tweede keer moeder

Eva Jinek is in verwachting van een tweede kindje. De presentatrice schrijft op Instagram dat haar zoon Pax binnenkort een broertje of zusje heeft om mee op te groeien.

De 44-jarige presentatrice ontmoette haar vriend Dexter van der Doorn tijdens opnames van haar programma De Verenigde Staten van Eva in 2016. In september 2018 werden ze de ouders van Pax.

Jinek deelt weinig over het leven van haar zoon, maar in augustus van vorig jaar vertelde ze wel over zijn eerste schooldag en wat dat met haar deed. "Ik voel zoveel verschillende dingen, en ze zijn vast hetzelfde als alle andere ouders die vandaag ook voor het eerst hun kindje naar school brengen: trots, ongeloof, is mijn baby al zo groot, weemoed, een scheutje zenuwen en hoop. Heel veel hoop."