Presentatrice Astrid Kersseboom verslaapt zich voor journaal op NPO Radio 1

Astrid Kersseboom, presentatrice van het journaal op NPO Radio 1, heeft zich vrijdagochtend verslapen. Ze werd daarom het eerste uur vervangen door nieuwslezer Catrien Straatman.

"En ik snap nog niet hoe het gebeurd is, want mijn wekker stond gewoon en mijn telefoon lag naast mijn oor. Ze hebben me ook gebeld, maar die stond op stil. Zelfs van trillen niet wakker geworden."