Nielson erkent ontrouw: 'Ik heb het flink verkloot en neem verantwoordelijkheid'

Nielson heeft het "flink verkloot thuis". Dat zei de 33-jarige over zijn buitenechtelijke affaires donderdag bij RTL Boulevard. "Ik heb iemand van wie ik heel veel houd, heel veel pijn gedaan."

"Ik loop er niet van weg. Ik ga er niet allemaal doekjes omheen winden", aldus Nielson. "Dit is wat het is en ik ben getrouwd, en mijn focus ligt nu heel logisch op mijn vrouw. Er is nog steeds heel veel liefde."

De zanger trouwde in 2016 met zijn jeugdliefde Hanna. In december kwam naar buiten dat Nielson ontrouw is geweest.

"Ik zit nu in de situatie dat ik daar verantwoordelijkheid voor probeer te nemen. Ik heb geluk met een vrouw die me heel goed kent en die me ook de gelegenheid geeft om die verantwoordelijk te nemen. We zijn samen aan het zoeken naar een weg hieruit", zegt hij daarover.

Op dit moment is Nielson nog altijd samen met Hanna. De zanger liet eind december al weten dat hij en zijn vrouw Hanna druk zijn met het "oplossen van problemen" in hun huwelijk.