Selena Gomez haalt Kylie Jenner in als meest gevolgde vrouw op Instagram

Selena Gomez is sinds donderdag weer de meest gevolgde vrouw op Instagram. De actrice en zangeres heeft 380,6 miljoen volgers en is daarmee Kylie Jenner voorbij, melden Amerikaanse media. Jenner heeft momenteel 380,4 miljoen volgers.

De dertigjarige Gomez was al eerder de vrouw met het grootste Instagram-publiek. In 2019 moest ze die titel overdragen aan Ariana Grande (nu 357 miljoen volgers), die op haar beurt weer werd ingehaald door Jenner.

Gomez is zelf al jaren niet meer actief op Instagram. In 2017 besloot ze de app van haar telefoon te verwijderen. Sindsdien post haar assistent foto's en teksten in haar naam.