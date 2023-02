Roxeanne en moeder Rachel gaan in gesprek: 'Strijdbijl begraven'

Roxeanne en haar moeder willen opnieuw proberen om in gesprek te gaan over de erfenis van André Hazes senior, nog voordat Roxeanne een eventuele bodemprocedure (reguliere rechtszaak) aanspant. De voorzieningenrechter stelde vandaag in het kort geding dat Rachel Hazes geen erfgenaam is van haar overleden man.

Roxeanne heeft "enorm geworsteld" met de vraag of ze een kort geding moest aanspannen, staat in de verklaring. Ze zette uiteindelijk de stap omdat Rachel "stelselmatig weigerde" om de documenten rond de erfenis en haar eigen positie af te geven.

"Roxeanne is verheugd over de uitspraak, omdat haar twee belangrijkste vragen zijn beantwoord: Van Galen (de meisjesnaam van Rachel) is geen erfgenaam en de belangrijkste documenten betreffende de erfenis moeten door Van Galen afgegeven worden."

De rechtbank in Utrecht besloot eerder donderdag dat Rachel zich voorlopig erfgenaam mag blijven noemen, hoewel ze dat op basis van het testament van haar overleden man niet is. Tijdens het overlijden van André liep namelijk een echtscheidingsprocedure.

Na zijn dood zijn er, onder anderen met de vertegenwoordiger van de destijds nog minderjarige kinderen, afspraken gemaakt over de erfenis. Toen is bepaald dat Rachel alles kreeg wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde, waaronder de volledige erfenis inclusief intellectuele eigendomsrechten.

'Rachel wil niet dat mensen twijfelen aan liefde voor André'

Of Rachel zich daarom ook erfgenaam mag noemen, hangt volgens de rechtbank af van de context en kan niet beoordeeld worden in een kort geding. Roxeanne moet daarvoor een zogenoemde bodemprocedure starten.

Voordat de zangeres dat doet, wil ze de kwestie bespreken met haar moeder. "Deze veroordeling is voor Roxeanne de eerste stap om daadwerkelijk te bewerkstelligen dat de laatste wil van haar vader alsnog naar behoren afgewikkeld wordt", stelt haar woordvoerder.

Voor Rachel maakt het volgens haar advocaten Royce de Vries en Annemiek van Spanje niet uit of zij zich wel of niet erfgenaam mag noemen. "Zolang men maar niet twijfelt aan de liefde die tussen haar en haar overleden man bestond ten tijde van zijn overlijden", staat in een verklaring.

De Vries en Van Spanje stellen dat ruim voor het overlijden van André door de echtscheidingsadvocaten het dossier al was gesloten vanwege een verzoening. Dat de rechtbank dat pas na zijn dood deed, maakt dat voor haar niet anders.

"Mevrouw Hazes blijft herhalen dat zij nooit iets te verbergen heeft gehad richting haar kinderen. Zij zal daarom deze stukken zo spoedig mogelijk verstrekken en spreekt de hoop uit dat hier discreet mee wordt omgegaan", aldus De Vries en Van Spanje.