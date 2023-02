Herman Brusselmans (65) voor het eerst vader geworden

Afgelopen juli werd bekend dat Lena in verwachting was. De twee zijn al sinds 2016 samen. "M'n eerste vrouw raakte niet zwanger, echtgenote nummer twee wou resoluut geen kinderen. Maar Lena is een pak jonger en wil wel graag mama worden. En eerlijk gezegd zag ik dat ook zitten", zei Brusselmans eerder over hun kinderwens bij radiozender Joe.