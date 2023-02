Actrice Liz Snoijink is succesvol behandeld aan kanker

Liz Snoijink is het afgelopen jaar behandeld aan kanker. De 67-jarige actrice onderging chemobehandelingen en bestralingen. De vooruitzichten zijn nu weer goed, vertelt ze in De Telegraaf

"Ik kan hier nu wel opening van zaken over geven, omdat het er nu allemaal weer goed uitziet", zegt Snoijink, die haar ziekte en behandeling in eerste instantie stilhield. "Dat maakt het makkelijker om erover te praten, dus dan mag ook iedereen het weten." Snoijink leed aan een vorm van kanker die ontstaat door het humaan papillomavirus (HPV).

Door de behandelingen voelde Snoijink, die bekend werd van Flodder, De lift en Phileine zegt sorry, zich lange tijd slecht. "Op een gegeven moment kon ik niks meer, behalve in bed liggen en om me heen kijken. Ik moest er maar gewoon doorheen, want ik wist waarvoor ik het deed."

"Door vol te houden ziet alles er nu weer goed uit en ben ik in het bekende controlecircuit beland", zegt ze. "De komende vijf jaar blijven ze me in de gaten houden, te beginnen met eens per drie maanden en later afbouwend naar minder periodiek."