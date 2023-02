Marieke Elsinga weer aan de slag na verlof: 'Ben toch niet onmisbaar'

Marieke Elsinga blijkt niet onmisbaar op haar werk. De 36-jarige radio-dj was vijf maanden lang afwezig op Qmusic, omdat ze is bevallen van zoontje Jip. De ochtendshow van de zender ging gewoon door. Elsinga vertelt aan NU.nl dat het haar heeft geleerd kritischer te zijn in het aannemen van klussen.

Elsinga is al begonnen met werken: na haar zwangerschapsverlof startten de opnames van het nieuwe programma Alles is Muziek. Het was voor haar een rustige manier om weer in te komen.

"Ik had eerst wat afspraken op de redactie om het draaiboek van het programma door te nemen. Het was fijn om dan af en toe even op de fiets te springen en weer even van werk te proeven, en daarna weer lekker terug naar huis te gaan", vertelt Elsinga.

Dat haar werk als radio-dj er nu weer bijkomt is fijn, want ze heeft het gemist. "Ik heb veel naar Qmusic geluisterd, wat me scherp hield. Als Mattie (Valk, red.) dan iets zei, bedacht ik me wat ik daar op terug zou zeggen. Maar het was ook leuk de show als luisteraar te beleven."

De dj is vooral trots op wat het team van het programma in haar afwezigheid heeft neergezet. "Iedereen moet net wat harder werken als een van de stemmen van het programma wegvalt. Maar het is gebleken dat ik toch niet onmisbaar ben. Ik ben heel blij met hoe ze het hebben gedaan."

Haar vriend heeft nog verlof en blijft dus bij hun zoon Jip. Elsinga vindt dat een fijn idee. "Ik kan me voorstellen dat het allemaal wat spannender is als je weer aan het werk gaat en je kind naar de opvang moet. Ik weet dat hij in goede handen is en het thuiskomen is dubbel zo leuk."

'Ik durf nu voor mezelf te kiezen'

Elsinga had voor haar zwangerschapsverlof al een periode waarin ze minder werkte vanwege oververmoeidheid. Ze is nu dan ook kritischer en zegt minder vaak ja.

"Ik was al selectiever geworden, maar vorig jaar bleek toch dat ik te veel was doorgedenderd. Ik doe de radio nu vier dagen. Dat is misschien een ongewone keuze. Ergens vind ik ook dat je elke dag met je luisteraars moet opstaan, maar ik durf nu meer voor mezelf te kiezen."

Dat betekent ook dat ze vaker nee moet verkopen. "Ik vind het allemaal leuk om te doen, maar ik wil me focussen op de radio, tv, mezelf en mijn gezin. Toen ik nog RTL Boulevard presenteerde, maakte ik regelmatig heel lange dagen met de radio erbij."