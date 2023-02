Suki Waterhouse wil graag kinderen met Robert Pattinson: 'Kan niet wachten'

Suki Waterhouse sluit niet uit dat ze in de toekomst kinderen zal krijgen met partner en acteur Robert Pattinson. "Ik kan niet wachten", zegt het 31-jarige model in een interview met The Sunday Times.

Waterhouse, naast model ook actrice in onder andere Insurgent, wil graag moeder worden: "Ik zou willen dat je met je vingers kon knippen om het te laten gebeuren."

Het model en de acteur praten normaal gesproken niet graag met de media over hun relatie. Vooral Pattinson, vooral bekend door de Twilight-films, is geen fan van de roddelpers. "Hij denkt zelfs dat mensen hem achterna zitten als hij op de bank zit. Dat is gewoon de mentaliteit die hij heeft", legt Waterhouse uit.

Voor het model, dat naar eigen zeggen geschokt is dat ze al bijna vijf jaar zo gelukkig is met iemand, is het makkelijker om over haar relatie te te spreken.