Rachel Hazes mag zich erfgenaam André blijven noemen, maar is dat officieel niet

Rachel Hazes mag zich voorlopig erfgenaam van André Hazes blijven noemen. Ze mag ook gebruik blijven maken van de intellectuele eigendomsrechten op de muziek en beeltenis van de overleden zanger, ook al is zij volgens het testament geen erfgename.

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag bepaald naar aanleiding van de rechtszaak die dochter Roxeanne tegen Rachel Hazes aanspande.

André Hazes had voor zijn overlijden een bepaling in zijn testament laten zetten: als hij en Rachel in scheiding lagen, zou zij geen cent zien. De advocaten van Roxeanne stelden twee weken geleden in de rechtbank dat de echtscheidingsprocedure al was gestart toen André in 2004 overleed. Rachel ontkende dit.

Volgens de rechter staat vast dat Rachel en André in scheiding lagen op het moment dat de zanger overleed. Dat maakt Rachel dus officieel geen erfgenaam. Maar bij het verdelen van de erfenis in 2005 is door alle betrokkenen besloten dat alles wat tot de zogenoemde huwelijksgoederengemeenschap behoorde (waaronder de erfenis) aan Rachel zou worden toegekend. Daar was niet alleen Rachel bij aanwezig, maar ook de executeur én de belangenvertegenwoordiger van de kinderen. Laatstgenoemde stond Roxeanne bij in deze rechtszaak.

Omdat Rachel door dit besluit meer kreeg dan waar zij recht op had, is zij haar beide kinderen een bedrag verschuldigd. Dat bedrag is toen berekend.

Roxeanne moet nieuwe rechtszaak starten

De rechter zegt niet te kunnen besluiten of Rachel zich ook echt erfgenaam mag noemen. In de uitspraak valt te lezen dat dat maar net afhangt van wanneer en hoe Rachel dat zegt. Roxeanne moet een zogeheten bodemprocedure starten, waarbij een andere rechter zich over die vraag buigt.

Roxeanne spande een kort geding aan, ook wel een spoedprocedure genoemd. Maar omdat Roxeanne al in 2020 wist wat er in het testament van haar vader stond, is er geen sprake meer van een spoedeisend belang. Dat maakt een kort geding dus niet de geschikte plek om de familieruzie verder uit te vechten.

Dat geldt ook voor een ander deel van deze rechtszaak. Roxeanne stelde dat haar moeder vanaf het overlijden van Hazes senior gebruik heeft gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten op de muziek en beeltenis van de volkszanger. Roxeanne zegt dat haar moeder daar helemaal geen recht op had en dat ze hierdoor vermogens- en reputatieschade heeft geleden. De rechter zegt nu dat ook dit deel thuishoort in een bodemprocedure.

Toegang tot bankgegevens

Roxeanne moet van de rechter toegang krijgen tot de bankgegevens van haar vader. Ook moet zij een rapport over de waardering van de aandelen van haar vader ontvangen. Dat werd destijds door een accountantskantoor opgemaakt.

Als uit die stukken blijkt dat de waardering van de huwelijksgoederengemeenschap niet goed is gegaan, kan dat betekenen dat Rachel haar kinderen een te laag bedrag heeft betaald.