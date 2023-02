Rechter bepaalt vandaag: is Rachel de erfgename van André Hazes?

Roxeanne Hazes heeft haar moeder Rachel voor de rechter gesleept. De zangeres wil dat Rachel zich niet langer de erfgenaam van André Hazes noemt. Volgens Roxeanne heeft haar moeder dat recht namelijk helemaal niet. Vandaag doet de rechtbank Midden-Nederland schriftelijk uitspraak in het kort geding.

André Hazes had voor zijn overlijden een bepaling in zijn testament laten zetten: als hij en Rachel in scheiding lagen, zou zij geen cent zien. De advocaten van Roxeanne Hazes stelden twee weken geleden in de rechtbank dat de echtscheidingsprocedure al was gestart toen André Hazes kwam te overlijden.

Pas op 27 december 2004 werd de procedure ingetrokken, zo zou blijken uit diverse documenten. André Hazes overleed drie maanden daarvoor, op 23 september 2004. Dat betekent dat Roxeanne en haar broer André jr. de enige erfgenamen zijn.

Volgens de advocaten van Rachel Hazes klopt daar niets van. Rachel en André Hazes hadden namelijk eerder al besloten de scheidingsprocedure te staken.

Rachel Hazes heeft ook bepaalde goederen verzwegen, zo werd haar in de rechtbank verweten. Ze zou gelogen hebben over het bestaan van een vakantiehuis van de familie. En ze zou gebruik hebben gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten die over de muziek en beeltenis van Hazes senior gaan. Roxeanne stelt dat haar moeder daar helemaal geen recht op had en ze hierdoor vermogens- en reputatieschade heeft geleden.

De advocaat van Rachel Hazes stelde in de rechtbank dat Roxeanne en André jr. geen recht hebben op inkomsten uit intellectueel eigendom. Die rechten zijn toebedeeld aan Rachel, zo valt volgens haar advocaat op te maken uit de documenten.

Roxeanne Hazes heeft de zaak niet in haar eentje aangespannen. Robert Israël, die senior testamentair bewindvoerder was, is er ook bij betrokken. Het was de wens van Hazes senior dat hij de beslissingen over de erfenis zou nemen. Israël zegt nu dat hij deze taak niet goed kon uitvoeren omdat Rachel dingen achterhield.

Roxeanne Hazes eist niet alleen dat haar moeder zich geen erfgenaam meer mag noemen. Ze wil ook dat Rachel niet langer overeenkomsten sluit als het gaat om de muziek en beeltenis van haar vader. Daarnaast wil ze alle documenten over de erfenis kunnen inzien. Dat is volgens haar advocaten tot nu toe niet gebeurd.

1:58 Afspelen knop Roxeanne tegenover Rachel Hazes: 'Dit kan grote gevolgen hebben'

De zangeres hoopte er eigenlijk buiten de rechtbank uit te komen met haar moeder. Ze had ook liever niet gehad dat de media op de hoogte was van de zaak. "Helaas moet de rechter de knoop doorhakken, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen", zegt haar woordvoerder Bernard Tomlow.

Ook Rachel zag de rechtszaak niet zitten. Haar advocaat stelt dat Roxeanne meerdere malen is aangeboden om op een accountantskantoor alle stukken in te zien. "Als Roxeanne van dat aanbod gebruik had gemaakt, hadden we hier niet gezeten."