Megan Fox is nog samen met Machine Gun Kelly: 'Hij ging niet vreemd'

Megan Fox is nog steeds samen met Machine Gun Kelly. Ze schrijft dat haar vriend niet is vreemdgegaan, in tegenstelling tot geruchten die ontstonden na eerdere Instagram-posts van de actrice.

"Er is geen enkele inmenging van derden in deze relatie", begint Fox haar verklaring. Ze grapt vervolgens dat dit geldt voor onder meer mensen, AI robots en demonen.

De actrice haalt uit naar media die over de geruchten rondom haar relatie schreven. "Hoewel ik het jammer vind om jullie te beroven van willekeurige, ongegronde nieuwsberichten die veel nauwkeuriger zouden zijn geschreven door ChatGPT, moeten jullie dit verhaal laten rusten en al deze onschuldige mensen nu met rust laten."

De geruchten ontstonden nadat Fox zelf via Instagram op een breuk en overspel leek te hinten. Ze verwijderde alle foto's met Colson Baker, zoals de rapper echt heet. Ze plaatste een video van een brandende envelop met een tekst van Beyoncé erbij. In deze songtekst uit het nummer Pray You Catch Me verwees de zangeres naar het overspel van haar echtgenoot JAY-Z.

Niet snel na het plaatsen van deze video en het verwijderen van de posts met Machine Gun Kelly, haalde Fox haar hele Instagram-pagina offline. Nu is ze dus weer terug op het sociale medium.