Linda de Mol gezien met ex Jeroen Rietbergen: 'Ben niemand verklaring schuldig'

Linda de Mol is door Shownieuws gefotografeerd tijdens een uitstapje in Parijs. De presentatrice en programmamaakster was daar met haar ex, Jeroen Rietbergen. In een reactie stelt ze dat ze iets uit te zoeken heeft.

"Ik ben niemand een verklaring schuldig: dit gaat namelijk over mijn privéleven. Het enige dat ik erover wil zeggen is dat ik na een jaar tot de conclusie gekomen ben dat ik iets uit te zoeken heb. En daar wil ik het bij laten", aldus De Mol in een reactie aan het entertainmentprogramma.

De Mol en Rietbergen verbraken vorig jaar hun relatie, nadat door onderzoek van BOOS bleek dat de muzikant zich bij opnames van The voice of Holland schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rietbergen erkende in een verklaring dat hij fouten had gemaakt. In een column in haar eigen tijdschrift LINDA reageerde De Mol daarop.

"Dat iemand van wie je zo ontzettend veel houdt en met wie je het zo fijn hebt, iemand die me meer dan veertien jaar het gevoel heeft gegeven minstens zo veel van mij te houden, zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen, dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven."