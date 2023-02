Wat is frontotemporale dementie, de aandoening waar Bruce Willis aan lijdt?

Heel veel eten, bakken met geld uitgeven of vaak grove grapjes maken: het zijn de symptomen van frontotemporale dementie (FTD), de ziekte waar Bruce Willis aan lijdt . En vorig jaar werd al duidelijk dat de ex-acteur afasie had, waardoor hij noodgedwongen stopte met acteren. Wat is FTD dan precies en hoe verschilt het van afasie?

Frontotemporale dementie (FTD) is, net als afasie, een vorm van dementie. Dementie is de verzamelnaam voor meer dan vijftig verschillende hersenziektes. Deze aandoeningen hebben volgens Alzheimer Nederland allemaal met elkaar gemeen dat de informatieverwerking van de hersenen wordt aangetast. Hoe en hoe snel dat precies gebeurt, wisselt per ziekte.

Hoewel afasie een vorm van dementie is, blijft deze ziekte 'beperkt' tot een taalstoornis. De woordenschat verdwijnt, waardoor mensen minder goed kunnen spreken, schrijven en begrijpen. Ze gebruiken kortere zinnen. Vaak klopt hun zinsopbouw ook niet helemaal. De stoornis wordt niet in alle gevallen erger.

Bij FTD is niet alleen spreken, maar bijvoorbeeld ook empathie tonen moeilijk. De voorste delen van de hersenen zijn te veel beschadigd geraakt. De meeste patiënten krijgen als eerst moeite met hun inlevingsvermogen. Daarna verandert ook het gedrag van deze personen.

Mensen met FTD gedragen zich vaak grenzeloos en impulsief. Ze houden over het algemeen minder rekening met anderen. Ook eten ze te veel en maken ze ongepaste opmerkingen. Tegelijkertijd tonen mensen met FTD vaak minder initiatief of interesse in anderen.

Er zijn drie varianten van FTD. Zo is er de ziekte van Pick, die veel invloed heeft op het gedrag. Je hebt progressieve afasie, die vooral het taalgebruik beschadigt. En er is de bewegingsvariant, waarbij iemands motoriek geraakt wordt. Welke variant iemand heeft, wordt bepaald door de eerste symptomen die optreden.

De familie van Willis zegt nu dat communicatieproblemen slechts één symptoom zijn van zijn ziekte. FTD is volgens hen een "wrede ziekte waar velen van ons nog nooit van hebben gehoord en die iedereen kan treffen". Veel meer laten ze niet los over de problemen waar Willis mee geconfronteerd wordt. Wel zeggen ze dat het niet alleen pijnlijk is, maar ook een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben.

Zelf hebben patiënten vaak niet goed door dat ze veranderen. FTD komt al op relatief jonge leeftijd (40-60 jaar) voor, maar de geheugenproblemen komen later pas. Veranderingen in het gedrag vallen de omgeving dan ook meestal als eerste op.

De levensverwachting bij FTD is gemiddeld zes tot acht jaar na de diagnose. De meeste patiënten komen te overlijden aan een longontsteking. Deze is vaak het gevolg van een slikstoornis, die op haar beurt weer wordt veroorzaakt doordat het motorische deel van de hersenen te veel is aangetast.