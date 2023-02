Rebel Wilson mocht niet afvallen voor Pitch Perfect: 'Wilde gezond worden'

Rebel Wilson mocht lange tijd niet aan haar gewicht werken. Zolang ze in de Pitch Perfect-films te zien was, werd haar verboden om meer dan 4,5 kilo aan te komen of af te vallen.

"Ik kon niet enorm veel afvallen, omdat het in de contracten voor die film stond", zegt Wilson in de podcast Call Her Daddy van Alex Cooper. "Ik moest op gewicht blijven, maar ik wilde juist gezonder worden."

Wilson speelde in de film Pitch Perfect uit 2012 de rol van Fat Amy (dikke Amy) - volgens haar "het beste karakter in de hele film". Ook in de sequels die uitkwamen in 2015 en 2017 was ze als dat personage te zien.

De Australische actrice wilde eigenlijk gewicht kwijt, omdat dat haar kansen om zwanger te worden zou vergroten. Dat werd haar destijds ook verteld door haar arts.

Bovendien was Wilson, die zichzelf body positive (iemand die allerlei lichaamstypes accepteert) noemt, het zat om steeds gecast te worden voor dezelfde rollen.