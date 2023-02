Selena Gomez voelt zich bevrijd van Disney: 'Kon niet over mentale problemen praten'

Selena Gomez heeft er geen last meer van dat ze haar carrière als kind is begonnen bij Disney, maar dat heeft wel even geduurd. In haar tijd als kindster bij Disney moest de actrice erg letten op wat ze deed en zei uit angst voor hun oordeel. De dertigjarige Amerikaanse actrice voelt zich inmiddels "vrij", vertelt ze in het tijdschrift Vanity Fair

Gomez brak als tiener door in verschillende rollen in Disney-series. Soms vindt Gomez, die onder andere speelde in de serie Wizards of Waverly Place, het nog wel pijnlijk om aan die tijd terug te denken.

"Dat komt niet doordat ik me schaam voor mijn verleden, maar doordat ik zo hard heb gewerkt om mezelf te vinden. Ik wil niet meer kijken naar wie ik was, maar naar wie ik nu ben."

"Ik was geen wild kind, maar ik was wel te zien bij Disney", legt ze uit. "Dus ik zette ook een masker op om het beste rolmodel te kunnen zijn."

In 2016 gaf Gomez nog aan veel moeite te hebben met het vinden van haar eigen identiteit nadat ze haar werkgever had losgelaten. "Ik had geen flauw idee wat en wie ik wilde worden. Ik moest nog leren om mezelf te zijn", zei ze toen tegen W Magazine.