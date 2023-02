Marc Anthony wordt voor de zevende keer vader: 'Beste valentijnscadeau ooit'

Delen via E-mail

Het gezin van Marc Anthony wordt dit jaar weer ietsje groter. De zanger wordt voor de zevende keer vader, maakt hij via Instagram bekend.

Anthony's nieuwe vrouw, Nadia Ferreira, is in verwachting van hun eerste kind. "Beste valentijnscadeau ooit", staat bij een foto waarop Ferreira's groeiende buik te zien is.