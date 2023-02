Leontine Ruiters is weer vrijgezel na korte relatie met multimiljonair

Leontine Ruiters is niet meer aan het daten met John Huiberts. De presentatrice en ex-vrouw van Marco Borsato bevestigde in oktober dat zij en de multimiljonair het ‘gezellig’ met elkaar hadden, en later dat ze verliefd was. Maar inmiddels is de prille relatie voorbij.

Huiberts vertelt na berichtgeving van Yvonne Coldeweijer aan RTL Boulevard dat de twee "in goed overleg" hebben besloten niet meer samen te zijn.

"Het is een keuze van ons beide en er is niks voorgevallen. We zijn nog steeds on speaking terms en wensen elkaar het beste."

Over de reden van de breuk wil Huiberts uit respect voor Ruiters niks kwijt. "We hebben elkaar heel kort leren kennen en ik heb besloten naar links te gaan en zij naar rechts."

In november vertelde Ruiters nog dat ze verliefd was geworden op de zakenman. "Ja, ik ben wel verliefd. Het bestaat nog, op je 54e."