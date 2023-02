Lana Del Rey had last van negatieve reacties op straat na doorbraak

Lana Del Rey werd na haar doorbraak geregeld negatief benaderd in het openbaar. De Amerikaanse zangeres werd op straat geduwd en iemand gooide een boek naar haar hoofd, vertelt ze in gesprek met collega Billie Eilish in Interview Magazine

Del Rey brak eind 2011 door met haar single Video Games. Het nummer plaatste de zangeres midden in de belangstelling, wat haar ook veel negatieve media-aandacht opleverde.

"Ik had niet verwacht dat mijn muziek zo'n groot publiek zou bereiken en wilde me richten op een niche waar ik goed tot mijn recht zou komen. Toen stond ik ineens in het middelpunt, waar iedereen me kon zien en horen", zegt Del Rey. "Eerst had ik nog het mantra: het gaat erom hoe jij je voelt, niet om wat anderen denken."

Maar de kritiek werd al snel te veel om te negeren, vertelt de zangeres. Zo werd een liveoptreden bij het programma Saturday Night Live de grond in geboord. Ook werd er geschreven dat ze niet authentiek zou zijn en met haar vaders geld carrière probeerde te maken. Haar songteksten zouden een onderdanig, antifeministisch uitgangspunt hebben, wat haar ook op kritiek kwam te staan.

'Voelde alsof elke verkeerde stap alles kon verpesten'

De negatieve aandacht had directe gevolgen voor Del Rey als ze buiten de deur kwam. "Op een gegeven moment kreeg ik een elleboog van een voorbijganger terwijl ik in New York liep, zoals ik altijd deed. Ik kon het niet geloven. Iemand herkende me en gaf me expres een duw", herinnert de zangeres zich.

"Toen ik in San Francisco in een bistro zat te eten, gooide een vrouw een boek over feminisme naar mijn hoofd. Ik dacht echt dat het afgelopen voor mij zou zijn."

Del Rey richtte zich op het toeren en vermeed interviews. "Het voelde alsof elke verkeerde stap alles kon verpesten. Daarom was ik erg voorzichtig en sprak ik weinig."