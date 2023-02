Drake over zijn belachelijk gemaakte verlovingsketting: 'Was maar een grapje'

Delen via E-mail

Drake heeft in een interview met de Amerikaanse presentator Caleb Pressley gezegd dat het verhaal achter zijn 'verlovingsketting' slechts een grapje was. De muzikant droeg de ketting, die uit 42 diamanten bestaat, meerdere keren tijdens zijn shows. Volgens de rapper stonden de stenen symbool voor alle keren dat hij een aanzoek overwoog. Dat verhaal zorgde online voor veel verbazing.

Zijn fans vonden het een afgezaagd gebaar van de 36-jarige rapper, die zich voor het eerst uitlaat over het voorval. Ook verbaasden ze zich over het hoge aantal aanzoeken dat Drake zou hebben gedaan.

"Waar of niet waar?" vraagt Pressley in het interview over het verhaal achter de ketting. Drake antwoordt daarop dat het om een grap ging: "Mensen namen het veel te letterlijk."